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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:04
https://ria.ru/20200518/1571620660.html
Мурашко заявил о необходимости допмер для борьбы с COVID-19 в Дагестане
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил о необходимости допмер для борьбы с COVID-19 в Дагестане

15:04 18.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Необходимо привлечь дополнительные медицинские силы и средства для борьбы с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан и построить инфекционный госпиталь, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион. И обязательно в этой ситуации необходимо строительство инфекционного госпиталя, поскольку сам по себе регион является "высокорисковым", плюс, те транспортные пути, которые идут через регион, также каждый год создают дополнительную напряженность в плане оказания медицинской помощи", - заявил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоОбщество
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