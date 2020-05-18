Мурашко заявил о необходимости допмер для борьбы с COVID-19 в Дагестане

"То, что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион. И обязательно в этой ситуации необходимо строительство инфекционного госпиталя, поскольку сам по себе регион является "высокорисковым", плюс, те транспортные пути, которые идут через регион, также каждый год создают дополнительную напряженность в плане оказания медицинской помощи", - заявил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.