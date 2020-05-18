МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к жителям Дагестана, отметив, что многое сделали вместе, чтобы на этой земле был мир, вместе продолжим развитие экономики.
"Теперь хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана - это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой", - сказал президент.
Он отметил, что испокон веков в Дагестане берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки, уважения к старшим. Эти традиции служили людям опорой "и в лихолетье Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жен, детей, стариков, дали отпор агрессии международных террористов".
"С тех пор у меня особое отношение в Дагестану. Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой", - подчеркнул Путин.