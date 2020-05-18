Путин обратился к жителям Дагестана

Он отметил, что испокон веков в Дагестане берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки, уважения к старшим. Эти традиции служили людям опорой "и в лихолетье Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жен, детей, стариков, дали отпор агрессии международных террористов".

"С тех пор у меня особое отношение в Дагестану. Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой", - подчеркнул Путин.