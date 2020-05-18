Окончание эпидемии в Дагестане зависит от соблюдения правил, заявил Путин

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Дагестана и заявил, что от их сплоченности и соблюдения ими правил в связи с коронавирусом зависит срок окончания эпидемии в республике.

"От наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно скорее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное - это жизни людей", - сказал президент на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Он подчеркнул, что с Дагестаном сейчас будет вся Россия, и это непростое время будет пройдено вместе.

"И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой", - подытожил глава государства.