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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:07
https://ria.ru/20200518/1571619693.html
Окончание эпидемии в Дагестане зависит от соблюдения правил, заявил Путин
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РИА Новости

Окончание эпидемии в Дагестане зависит от соблюдения правил, заявил Путин

14:54 18.05.2020 (обновлено: 15:07 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Дагестана и заявил, что от их сплоченности и соблюдения ими правил в связи с коронавирусом зависит срок окончания эпидемии в республике.
"От наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно скорее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное - это жизни людей", - сказал президент на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Вчера, 14:55
Путин обратился к жителям Дагестана
Он подчеркнул, что с Дагестаном сейчас будет вся Россия, и это непростое время будет пройдено вместе.
"И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой", - подытожил глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанОбщество
Популярные комментарии
У власти всегда будут виноваты граждане. Опять громкие слова , о сплоченности и единстве.
18 мая, 15:53
oostan.maksim
1000001
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