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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:53
https://ria.ru/20200518/1571619593.html
Мурашко рассказал об оказании помощи пациентам с COVID-19 в Дагестане
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал об оказании помощи пациентам с COVID-19 в Дагестане

14:53 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил, что в Дагестане изменена система оказания помощи пациентам с коронавирусом.
"На протяжении последних двух с половиной недель мы совместно с министерством здравоохранения Дагестана и Академией медицинской изменили несколько систему оказания помощи, поскольку действительно количество заболевших и нагрузка на медицинские организации была крайне высока", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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