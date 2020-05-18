Мурашко рассказал об оказании помощи пациентам с COVID-19 в Дагестане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил, что в Дагестане изменена система оказания помощи пациентам с коронавирусом.
"На протяжении последних двух с половиной недель мы совместно с министерством здравоохранения Дагестана и Академией медицинской изменили несколько систему оказания помощи, поскольку действительно количество заболевших и нагрузка на медицинские организации была крайне высока", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.