Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане сложная и требует дополнительных неотложных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Вчера, 14:55Путин обратился к жителям Дагестана
"Повторю, Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.