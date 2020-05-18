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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:39
https://ria.ru/20200518/1571619430.html
Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571625806_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_700f1ff7c1d7e3c1b613a3ce407a4db8.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер

14:50 18.05.2020 (обновлено: 16:39 18.05.2020)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане сложная и требует дополнительных неотложных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
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Путин обратился к жителям Дагестана
"Повторю, Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка", - добавил президент.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанВладимир ПутинОбщество
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