Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане

"Хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой". <…> Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой", — заключил Путин.