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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:42
https://ria.ru/20200518/1571619317.html
Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571626823_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_41045bf2b74f68743b53f42f75977692.jpg
РИА Новости

Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане

14:49 18.05.2020 (обновлено: 16:42 18.05.2020)
9158
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с руководством и общественностью Дагестана поручил Минздраву подготовить детальный план по борьбе с коронавирусом в республике.
Президент подчеркнул, что документ должен включать шаги по оказанию дополнительной помощи здравоохранению региона, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", — сказал Путин.
Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую обстановку в Дагестане и дать четкие рекомендации по профилактическим мерам.
МЧС должно провести санитарную обработку в республике, прежде всего в социальных учреждениях и объектах здравоохранения.

"Хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой". <…> Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой", — заключил Путин.

В свою очередь, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что в республике от коронавируса умерли около 50 медицинских работников.
По его словам, с каждым днем число жертв болезни растет, а статистика не учитывает тех, кто умер от COVID-19 у себя дома.
По состоянию на 18 мая в Дагестане установили 3460 инфицированных коронавирусом, 29 человек умерли, 1807 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
План подготовить - это хорошо! А раньше чем там занимались? Вирус уже три с половиной месяца свирепствует!!!
18 мая, 14:59
kkwlinat
15301110
А, без поручения Путина, сами, сообразить, что нужен план...? Никак? Такая, вот, система...
18 мая, 15:05
shustin
1331119
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