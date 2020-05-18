Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с руководством и общественностью Дагестана поручил Минздраву подготовить детальный план по борьбе с коронавирусом в республике.
Президент подчеркнул, что документ должен включать шаги по оказанию дополнительной помощи здравоохранению региона, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.
"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", — сказал Путин.
Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую обстановку в Дагестане и дать четкие рекомендации по профилактическим мерам.
МЧС должно провести санитарную обработку в республике, прежде всего в социальных учреждениях и объектах здравоохранения.
"Хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой". <…> Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой", — заключил Путин.
В свою очередь, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что в республике от коронавируса умерли около 50 медицинских работников.
По его словам, с каждым днем число жертв болезни растет, а статистика не учитывает тех, кто умер от COVID-19 у себя дома.
По состоянию на 18 мая в Дагестане установили 3460 инфицированных коронавирусом, 29 человек умерли, 1807 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.