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Религия и мировоззрение
2020-05-18T18:44
https://ria.ru/20200518/1571618907.html
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_0:77:3074:1806_1036x0_80_0_0_7474022dc40b7a8ac42bccd4a69b7f40.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

14:54 18.05.2020 (обновлено: 18:44 18.05.2020)
36492
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви.
В патриархии не уточнили причину данного решения и то, связано ли это как-то с исполнением принятых санитарно-гигиенических мер из-за распространения коронавирусной инфекции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
3 мая, 17:59Религия и мировоззрение
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"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", — говорится в сообщении.
В указе предстоятеля РПЦ говорится о поступивших сообщениях, содержащих "документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями". Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд.
Временное управление Костомукшской и Армавирской епархиями поручено митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману соответственно, сообщили в РПЦ.
Андрей Кураев
29 апреля, 18:12Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
4918138825
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Вторая причина - не обеспечили перечислений.
18 мая, 15:02
Адам Ваксель
264103127
Один поп сказал, что россияне должны в виде обязательной платы ежемесячно перечислять десятину(10%) зарплаты на содержание РПЦ. Мол, у церкви большие расходы на утварь и коммуналку и у попов большие семьи.
18 мая, 17:22
Rasch Rasch
154101022
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