Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви.
В патриархии не уточнили причину данного решения и то, связано ли это как-то с исполнением принятых санитарно-гигиенических мер из-за распространения коронавирусной инфекции.
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", — говорится в сообщении.
В указе предстоятеля РПЦ говорится о поступивших сообщениях, содержащих "документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями". Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд.
Временное управление Костомукшской и Армавирской епархиями поручено митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману соответственно, сообщили в РПЦ.