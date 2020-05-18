Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви.

В патриархии не уточнили причину данного решения и то, связано ли это как-то с исполнением принятых санитарно-гигиенических мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", — говорится в сообщении.

В указе предстоятеля РПЦ говорится о поступивших сообщениях, содержащих "документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями". Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд.