Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.

В связи с этим он поручил дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей, в частности, по ограничению массовых мероприятий.

"Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме", — сказал глава государства.

При этом он обратил внимание на самоотверженные усилия врачей и медсестер.

По последним данным, в Дагестане выявили 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.

На прошлой неделе глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавируса. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие заболевания.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска , которые жаловались, что не получили положенные доплаты от работы с больными коронавирусом. Их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все выплаты до вечера 18 мая.