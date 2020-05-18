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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:21
https://ria.ru/20200518/1571618511.html
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
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РИА Новости

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

14:38 18.05.2020 (обновлено: 00:21 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.
В связи с этим он поручил дополнительно проанализировать, как исполняются рекомендации санитарных врачей, в частности, по ограничению массовых мероприятий.

"Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме", — сказал глава государства.

При этом он обратил внимание на самоотверженные усилия врачей и медсестер.
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Вчера, 14:21Распространение нового коронавируса
Дагестан получит всю помощь для борьбы с COVID-19, заявил Путин
По последним данным, в Дагестане выявили 3460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 – за последние сутки, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.
На прошлой неделе глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавируса. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID, но и другие заболевания.
Ранее прокуратура Дагестана начала проверку по видеообращению врачей Буйнакска, которые жаловались, что не получили положенные доплаты от работы с больными коронавирусом. Их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату, при этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все выплаты до вечера 18 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинБуйнакскОбщество
Популярные комментарии
погибло в дагестане намного больше, но нигде не пишут, что больных не кладут в больницу, все бесплатные процедуры отменены, только в частные клиники, в которых цены подняли в 3-4 раза. К примеру обычное КТ стоило 1500р, сейчас 4500-5000р. Ну есть вина и народа, 90% населения не сидят дома, кто-то пытается заработать копейку, кто-то не верит в существования вируса (сейчас в республике эпидемия двухсторонней пневмонии), как не посмотришь все на улице гуляют
18 мая, 16:34
Магомед Омаров
1501138
Какая это тяжёлая ситуация в Дагестане? По официальным данным 29 человек умерло, 0,8% смертность, меньше чем в Москве. Или официальная статистика неверна? Да, нет, ерунда какая-то... 
18 мая, 15:50
Юрий Баженов
2320002
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