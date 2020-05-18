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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:28
https://ria.ru/20200518/1571617969.html
Си Цзиньпин оценил роль международного сотрудничества в борьбе с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1036x0_80_0_0_61ce4601a3ded3ddf1a28ac219d9c17a.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин оценил роль международного сотрудничества в борьбе с COVID-19

14:29 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Международное сотрудничество и взаимная помощь являются главным оружием против COVID-19, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо усовершенствовать (глобальную – ред.) систему управления в сфере безопасности общественного здравоохранения, мы должны оперативнее отвечать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и создать глобальный и региональные резервные центры с необходимыми для борьбы с эпидемиями товарами", - заявил Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.
Китайский лидер подчеркнул необходимость укрепить международное сотрудничество, которое вместе с солидарностью "является самым мощным оружием против вируса".
По его словам, это и есть главный урок, который человечество должно было освоить во время борьбы с прошлыми эпидемиями, такими как Эбола и свиной грипп H1N1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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