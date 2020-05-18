Си Цзиньпин оценил роль международного сотрудничества в борьбе с COVID-19

"Необходимо усовершенствовать (глобальную – ред.) систему управления в сфере безопасности общественного здравоохранения, мы должны оперативнее отвечать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и создать глобальный и региональные резервные центры с необходимыми для борьбы с эпидемиями товарами", - заявил Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.

По его словам, это и есть главный урок, который человечество должно было освоить во время борьбы с прошлыми эпидемиями, такими как Эбола и свиной грипп H1N1.