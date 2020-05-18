Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:21
https://ria.ru/20200518/1571617640.html
Дагестан получит всю помощь для борьбы с COVID-19, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382213_0:0:2844:1601_1036x0_80_0_0_84d760842f82e5a734825851bd42689e.jpg
РИА Новости

Дагестан получит всю помощь для борьбы с COVID-19, заявил Путин

14:21 18.05.2020
1260
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дагестан получит всю помощь для борьбы с коронавирусом, нужно максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу сегодня подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану. Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам незамедлительно. Всю поддержку: и финансовую, и материальную, и кадровую, республика обязательно получит", - сказал он на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что по его информации, в Дагестане есть проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей.
"Нужно решить этот вопрос максимально быстро", - заявил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
1100025
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит встречу с руководством и общественностью Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте
Путин: Ситуация в Дагестане требует неотложных мер
Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения по коронавирусу
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
В США рассказали о создании в России "морского монстра"
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко: ситуация с COVID-19 в Дагестане вызывает серьезные опасения
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин обратился к жителям Дагестана
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии не будут проводить обязательную вакцинацию против коронавируса
Медики карантинного центра в Коммунарке
Глава Дагестана пообещал разобраться с причиной смерти каждого врача
Путин дал поручения Минздраву и Роспотребнадзору по коронавирусу в Дагестане
Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Глава Дагестана Владимир Васильев
Васильев: в Дагестане не скрывают число смертей пациентов с коронавирусом
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Лента новостейМолния