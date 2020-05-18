Дагестан получит всю помощь для борьбы с COVID-19, заявил Путин

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дагестан получит всю помощь для борьбы с коронавирусом, нужно максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу сегодня подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану. Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам незамедлительно. Всю поддержку: и финансовую, и материальную, и кадровую, республика обязательно получит", - сказал он на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что по его информации, в Дагестане есть проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей.
"Нужно решить этот вопрос максимально быстро", - заявил Путин.
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