Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте

"Мы рассчитывали, конечно, что Дербент одним из первых выйдет. Нет, так не получается. Мы сейчас, кстати, будем там усиливать меры, об этом нас просит и мэр города. Это мы в ближайшее время предпримем, сейчас уже работает наш штаб, предложения прорабатываются. Мы там наведем порядок", - сказал Васильев Путину по видеосвязи.