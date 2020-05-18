Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал в ближайшее время усилить ограничительные меры из-за коронавируса в Дербенте и заявил, что там будет наведен порядок.
В понедельник президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
"Мы рассчитывали, конечно, что Дербент одним из первых выйдет. Нет, так не получается. Мы сейчас, кстати, будем там усиливать меры, об этом нас просит и мэр города. Это мы в ближайшее время предпримем, сейчас уже работает наш штаб, предложения прорабатываются. Мы там наведем порядок", - сказал Васильев Путину по видеосвязи.
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