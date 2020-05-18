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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:38
https://ria.ru/20200518/1571617584.html
Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563981905_0:89:2861:1698_1036x0_80_0_0_2775d0e8c348277b0cc3c769986ffadc.jpg
РИА Новости

Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте

14:20 18.05.2020 (обновлено: 14:38 18.05.2020)
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© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал в ближайшее время усилить ограничительные меры из-за коронавируса в Дербенте и заявил, что там будет наведен порядок.
В понедельник президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.
"Мы рассчитывали, конечно, что Дербент одним из первых выйдет. Нет, так не получается. Мы сейчас, кстати, будем там усиливать меры, об этом нас просит и мэр города. Это мы в ближайшее время предпримем, сейчас уже работает наш штаб, предложения прорабатываются. Мы там наведем порядок", - сказал Васильев Путину по видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ВасильевВладимир ПутинДербентОбщество
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