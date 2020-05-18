Медики ставропольской больницы пожаловались на невыплаты по COVID-19

ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники скорой помощи Степновской районной больницы пожаловались на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом, власти обещали разобраться, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Сотрудники скорой помощи Степновской районной больницы пожаловались на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом, власти обещали разобраться, сообщил губернатор Ставропольского края

"Поступило тревожное сообщение из Степновской районной больницы. Сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили объявленные президентом РФ выплаты за работу с коронавирусными больными. Мы очень подробно с этим случаем разберемся, проверим действия главврача", - написал Владимиров в Instagram.

Он попросил также региональные СУСК и прокуратуру обратить на ситуацию особое внимание.

"Никто не допустит, чтобы в нашем крае медики не получили положенные им деньги. Мы ранее уже перечислили в медучреждения 150 миллионов рублей для выплат врачам и медперсоналу – тем, кто работает с больными коронавирусом. В целом по краю это 6990 человек. В том числе 350 тысяч рублей были перечислены в Степновскую райбольницу, там 18 получателей", - отметил глава региона.

По его словам, на сегодняшнее утро из этих средств по всему краю на всех счетах медучреждений осталось только 1 рубль 50 копеек. "Это значит, деньги уже у людей. Они выплачены. Но точку на этом не ставим. Каждый случай возможного нарушения при оплате будет разбираться самым подробнейшим образом. Отследим все. Держу это на личном контроле", - подчеркнул глава Ставрополья.