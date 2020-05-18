Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой", — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.