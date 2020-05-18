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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T18:05
https://ria.ru/20200518/1571616933.html
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502981_0:0:2690:1513_1036x0_80_0_0_2330e6727e5088f300cd4ef9abe00ccf.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

14:10 18.05.2020 (обновлено: 18:05 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой", — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанВладимир ПутинОбщество
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