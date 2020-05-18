Путин: опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране. А в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений", - заявил Путин в понедельник на встрече с руководством и общественностью Дагестана.
Совещание прошло в режиме видеоконференции, кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.