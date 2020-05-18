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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:23
https://ria.ru/20200518/1571616772.html
Путин: опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434684_0:0:2916:1641_1036x0_80_0_0_8498ed0f7568fc90a543dd5f832f3489.jpg
РИА Новости

Путин: опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране

14:08 18.05.2020 (обновлено: 14:23 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране. А в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений", - заявил Путин в понедельник на встрече с руководством и общественностью Дагестана.
Совещание прошло в режиме видеоконференции, кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
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