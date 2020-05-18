Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T14:09
https://ria.ru/20200518/1571616567.html
В Госдуме назвали мечтами заявление Зеленского о дне возвращения Крыма
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:242:2587:1697_1036x0_80_0_0_400a983e1ce1f435b9ddcc1ee2a3dc33.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали мечтами заявление Зеленского о дне возвращения Крыма

14:09 18.05.2020
659
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал мечтами и пустыми надеждами заявление украинского президента Владимира Зеленского о наступлении дня возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале по случаю Дня памяти жертв депортации написал, что наступит день, когда Крым "вернется" в Украину, а крымские татары и украинцы вернутся в родные дома и соберутся за одним столом.
"Никто не мешает мечтать украинскому президенту - это право любого человека. Хочется ему вернуть Крым - его дело, хочется симпатизировать членам преступной группировки под названием "меджлис" (запрещенная и признанная экстремисткой в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" - прим. ред.) - это тоже его дело. Мы, крымчане, - дома",- сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, украинский президент, опираясь в своих заявлениях на экстремистов из меджлиса, которые осели на Украине и "продолжают вынашивать враждебные планы по отношению к крымчанам", либо далек от понимания реальной ситуации, либо сознательно не хочет в нее вникать.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 мая, 09:44
В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе
"Так что есть чьи-то пустые надежды, и есть объективная реальность, в которой Крым имеет российский статус и ничего общего с экстремистами из меджлиса", - подчеркнул Бальбек.
День памяти жертв депортации народов Крыма традиционно отмечается 18 мая. В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
13 апреля, 14:44
Турчинов предрек возвращение Украине "не только Крыма и Донбасса"
2700002
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаОбщество
Рекомендуем
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
Стела на въезде в Горловку
В ДНР прокомментировали слова о смене стратегии Киева по Донбассу
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой
Флаг крымских татар
Представитель крымских татар назвал обещания Зеленского пустословием
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Наталья Поклонская
Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал сделать мусульманские праздники государственными
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Начинать расследование причин пандемии преждевременно, заявили в Китае
Национальный флаг Украины
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Адмирал А.В. Колчак, 1916 год
Эксперт прокомментировала демонтаж скульптуры Колчака в Стерлитамаке
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
Лента новостейМолния