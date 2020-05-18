В Госдуме назвали мечтами заявление Зеленского о дне возвращения Крыма

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале по случаю Дня памяти жертв депортации написал, что наступит день, когда Крым "вернется" в Украину, а крымские татары и украинцы вернутся в родные дома и соберутся за одним столом.

"Никто не мешает мечтать украинскому президенту - это право любого человека. Хочется ему вернуть Крым - его дело, хочется симпатизировать членам преступной группировки под названием "меджлис" (запрещенная и признанная экстремисткой в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" - прим. ред.) - это тоже его дело. Мы, крымчане, - дома",- сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, украинский президент, опираясь в своих заявлениях на экстремистов из меджлиса, которые осели на Украине и "продолжают вынашивать враждебные планы по отношению к крымчанам", либо далек от понимания реальной ситуации, либо сознательно не хочет в нее вникать.

"Так что есть чьи-то пустые надежды, и есть объективная реальность, в которой Крым имеет российский статус и ничего общего с экстремистами из меджлиса", - подчеркнул Бальбек.

День памяти жертв депортации народов Крыма традиционно отмечается 18 мая. В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.