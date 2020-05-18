В Госдуме назвали мечтами заявление Зеленского о дне возвращения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал мечтами и пустыми надеждами заявление украинского президента Владимира Зеленского о наступлении дня возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале по случаю Дня памяти жертв депортации написал, что наступит день, когда Крым "вернется" в Украину, а крымские татары и украинцы вернутся в родные дома и соберутся за одним столом.
"Никто не мешает мечтать украинскому президенту - это право любого человека. Хочется ему вернуть Крым - его дело, хочется симпатизировать членам преступной группировки под названием "меджлис" (запрещенная и признанная экстремисткой в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" - прим. ред.) - это тоже его дело. Мы, крымчане, - дома",- сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, украинский президент, опираясь в своих заявлениях на экстремистов из меджлиса, которые осели на Украине и "продолжают вынашивать враждебные планы по отношению к крымчанам", либо далек от понимания реальной ситуации, либо сознательно не хочет в нее вникать.
"Так что есть чьи-то пустые надежды, и есть объективная реальность, в которой Крым имеет российский статус и ничего общего с экстремистами из меджлиса", - подчеркнул Бальбек.
День памяти жертв депортации народов Крыма традиционно отмечается 18 мая. В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".