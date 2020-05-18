Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствам, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", - заявил китайский лидер на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.
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