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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:06
https://ria.ru/20200518/1571615481.html
Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516694_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b301aacf5b23bcef046544732b450bd4.jpg
РИА Новости

Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам

13:55 18.05.2020 (обновлено: 14:06 18.05.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanЛюди с флагами Китая в провинции Хубэй
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Китай в ближайшие два года выделит 2 миллиарда долларов для оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, особенно развивающимся государствам, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", - заявил китайский лидер на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Си ЦзиньпинКитайВ мире
Популярные комментарии
Тем самым признали косвенно свою вину. Хотя сумма конечно смехотворная. Они на продаже масок только заработали более 20 миллиардов долларов. Это символический жест.
18 мая, 14:05
ssamara578
5000012
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