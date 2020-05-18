Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам

"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", - заявил китайский лидер на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.