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Культура
2020-05-18T15:45
https://ria.ru/20200518/1571613780.html
Vladey удалось собрать почти десять миллионов рублей на поддержку врачей
https://cdn25.img.ria.ru/images/150644/54/1506445495_0:0:2982:1678_1036x0_80_0_0_842c6b03c7c40a7e78fdebe3d5d44e25.jpg
РИА Новости

Vladey удалось собрать почти десять миллионов рублей на поддержку врачей

14:48 18.05.2020 (обновлено: 15:45 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель Борис Акунин
Писатель Борис Акунин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В эту субботу аукционный дом Vladey провел в поддержку врачей благотворительные онлайн-торги, которые принесли 9,8 миллионов рублей. Стартовая стоимость каждого из 75 лотов составляла сто евро, работы были полностью распроданы за два с половиной часа.
© предоставлено пресс-службойВалерий Кошляков "Философ", лот аукциона Vladey
Валерий Кошляков Философ
1 из 5
Валерий Кошляков "Философ", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
© предоставлено пресс-службойВладимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey
Владимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey
2 из 5
Владимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
© предоставлено пресс-службойDoping-Pong "Memento Moro", лот аукциона Vladey
Doping-Pong Memento Moro, лот аукциона Vladey
3 из 5
Doping-Pong "Memento Moro", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
© предоставлено пресс-службойАлександр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии "На районе" , лот аукциона Vladey
Александр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии На районе , лот аукциона Vladey
4 из 5
Александр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии "На районе" , лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
© предоставлено пресс-службойИрина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
Ирина Корина 30 апреля, лот аукциона Vladey
5 из 5
Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
1 из 5
Валерий Кошляков "Философ", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
2 из 5
Владимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
3 из 5
Doping-Pong "Memento Moro", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
4 из 5
Александр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии "На районе" , лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
5 из 5
Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
Основная борьба развернулась за картину Валерия Кошлякова "Философ", которая ушла за 18 тысяч евро. Владимир Дубосарский выставил на аукцион лот "Портрет на заказ", он достался покупателю за 14 тысяч евро. Возможность получить от писателя Бориса Акунина персональное хокку приобрели за 1800 евро.
Также на торгах “Спасибо врачам” были выставлены работы Дмитрия Гутова, Гоши Острецова, Павла Пепперштейна, Гриши Брускина и других.
“Совместными усилиями нам удалось собрать приличную сумму. Я признателен всем участникам, мы сделали доброе дело, морально и материально поддержали врачей, ведь им сейчас сложнее всего”, — говорит организатор торгов Владимир Овчаренко. Вырученные средства будут перечислены фондам “Лавка радостей” и “Созидание”.
Константин Латышев Эта картина удовлетворяет нас двумя руками и языком, 2010 год. Холст, акрил, 100 x 80 см
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По словам Овчаренко, онлайн-аукционы проходят очень динамично: Vladey сократил количество лотов, что дает возможность уложить событие в два часа. “Да, сейчас торги при полном зале невозможны, но при этом у наших коллекционеров интерес к ним возрос”, — указывает он. Так, за пять аукционов “Все по 100 на карантине” удалось выручить 29 миллионов рублей. “Секрет успеха в том, чтобы не быть скучным, отбирать лучшее — здесь помогает 30-летний опыт и экспертиза — и стремиться к честности с художниками и коллекционерами”.
Аукционный дом Овчаренко поддержал международное движение по борьбе с пандемией коронавируса, с 13 марта объявив о закрытии своих оффлайн-площадок.
С 4 апреля Vladey каждую субботу проводит в Сети торги “Все по 100 на карантине”. 9 мая был организован тематический аукцион “Победа на карантине”, в котором участвовали произведения классиков отечественного искусства: Эрика Булатова, Ильи и Эмилии Кабаковых, Семена Файбисовича и других. При этом принцип оставался тем же — цена начиналась с демократичных для такого уровня работ ста евро.
Работа из серии За стеной Антона Кузнцова
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КультураОвчаренко ВладимирСамоизоляцияНовости культурыАукционЭрик БулатовЭмилия КабаковаБорис АкунинЖивописьИскусство
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