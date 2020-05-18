Vladey удалось собрать почти десять миллионов рублей на поддержку врачей

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В эту субботу аукционный дом Vladey провел в поддержку врачей благотворительные онлайн-торги, которые принесли 9,8 миллионов рублей. Стартовая стоимость каждого из 75 лотов составляла сто евро, работы были полностью распроданы за два с половиной часа.

© предоставлено пресс-службой Валерий Кошляков "Философ", лот аукциона Vladey 1 из 5 Валерий Кошляков "Философ", лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой © предоставлено пресс-службой Владимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey 2 из 5 Владимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой © предоставлено пресс-службой Doping-Pong "Memento Moro", лот аукциона Vladey 3 из 5 Doping-Pong "Memento Moro", лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой © предоставлено пресс-службой Александр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии "На районе" , лот аукциона Vladey 4 из 5 Александр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии "На районе" , лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой © предоставлено пресс-службой Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey 5 из 5 Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой 1 из 5 Валерий Кошляков "Философ", лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой 2 из 5 Владимир Дубосарский, Портрет на заказ, лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой 3 из 5 Doping-Pong "Memento Moro", лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой 4 из 5 Александр Виноградов и Владимир Дубосарский из серии "На районе" , лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой 5 из 5 Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey © предоставлено пресс-службой

Основная борьба развернулась за картину Валерия Кошлякова "Философ", которая ушла за 18 тысяч евро. Владимир Дубосарский выставил на аукцион лот "Портрет на заказ", он достался покупателю за 14 тысяч евро. Возможность получить от писателя Бориса Акунина персональное хокку приобрели за 1800 евро.

Также на торгах “Спасибо врачам” были выставлены работы Дмитрия Гутова, Гоши Острецова, Павла Пепперштейна, Гриши Брускина и других.

“Совместными усилиями нам удалось собрать приличную сумму. Я признателен всем участникам, мы сделали доброе дело, морально и материально поддержали врачей, ведь им сейчас сложнее всего”, — говорит организатор торгов Владимир Овчаренко. Вырученные средства будут перечислены фондам “Лавка радостей” и “Созидание”.

По словам Овчаренко, онлайн-аукционы проходят очень динамично: Vladey сократил количество лотов, что дает возможность уложить событие в два часа. “Да, сейчас торги при полном зале невозможны, но при этом у наших коллекционеров интерес к ним возрос”, — указывает он. Так, за пять аукционов “Все по 100 на карантине” удалось выручить 29 миллионов рублей. “Секрет успеха в том, чтобы не быть скучным, отбирать лучшее — здесь помогает 30-летний опыт и экспертиза — и стремиться к честности с художниками и коллекционерами”.

Аукционный дом Овчаренко поддержал международное движение по борьбе с пандемией коронавируса, с 13 марта объявив о закрытии своих оффлайн-площадок.