Миронов предложил расширить выплаты на всех детей до 18 лет

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением единовременно выплатить семьям по десять тысяч рублей на всех детей до 18 лет, сообщает пресс-служба СР.
"Мы, как активно действующая политическая сила, внимательно следим за реакцией общества на предлагаемые решения. В адрес депутатов "Справедливой России" различного уровня поступают обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что предусмотренная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10 000 рублей, распространяется только на детей от 3 до 16 лет", - приводятся слова Миронова в сообщении.
При этом, отмечает лидер СР, многие из обратившихся граждан с детьми в возрасте младше 3 лет либо от 16 до 18 лет также оказались в тяжелой жизненной ситуации, и им тоже необходима поддержка со стороны государства.
"В связи с изложенным, прошу Вас дать поручение об оценке целесообразности распространения мер поддержки на всех детей, не достигших до 1 июля 2020 года возраста 18 лет", - цитирует пресс-служба СР текст обращения Миронова.
На прошлой неделе Путин заявил, что на фоне коронавируса с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь уже во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.