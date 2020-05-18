Миронов предложил расширить выплаты на всех детей до 18 лет

"Мы, как активно действующая политическая сила, внимательно следим за реакцией общества на предлагаемые решения. В адрес депутатов "Справедливой России" различного уровня поступают обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что предусмотренная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10 000 рублей, распространяется только на детей от 3 до 16 лет", - приводятся слова Миронова в сообщении.