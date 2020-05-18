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2020-05-18T13:05
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Миронов предложил расширить выплаты на всех детей до 18 лет
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РИА Новости

Миронов предложил расширить выплаты на всех детей до 18 лет

13:05 18.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением единовременно выплатить семьям по десять тысяч рублей на всех детей до 18 лет, сообщает пресс-служба СР.
"Мы, как активно действующая политическая сила, внимательно следим за реакцией общества на предлагаемые решения. В адрес депутатов "Справедливой России" различного уровня поступают обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что предусмотренная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10 000 рублей, распространяется только на детей от 3 до 16 лет", - приводятся слова Миронова в сообщении.
При этом, отмечает лидер СР, многие из обратившихся граждан с детьми в возрасте младше 3 лет либо от 16 до 18 лет также оказались в тяжелой жизненной ситуации, и им тоже необходима поддержка со стороны государства.
"В связи с изложенным, прошу Вас дать поручение об оценке целесообразности распространения мер поддержки на всех детей, не достигших до 1 июля 2020 года возраста 18 лет", - цитирует пресс-служба СР текст обращения Миронова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
15 мая, 17:36
Кузнецова рассказала о просьбах включить в выплату детей 16-17 лет
На прошлой неделе Путин заявил, что на фоне коронавируса с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь уже во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru.
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РоссияСергей МироновСправедливая РоссияВладимир ПутинОбщество
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