В Иране число жертв коронавируса превысило семь тысяч

ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Иране превысило 7 тысяч, власти снова фиксируют скачок заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки в стране было выявлено 2294 новых случая заражения коронавирусом. Всего же заразились 122492 человека, при этом выздоровел 95661 пациент", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

Джаханпур добавил, что из 2,3 тысячи заразившихся госпитализация понадобилась 534 больным.

Накануне было выявлено чуть более 1,8 тысячи новых случаев.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончалось 69 человек, а общее число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях заболевания, достигло 7057.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что власти Ирана перешли к последнему этапу в противодействии распространению коронавируса, сейчас занимаются локализацией COVID-19 и сдерживанием эпидемии.

По его словам, число "белых" городских округов, где риски распространения коронавируса малы, увеличилось до 280. Две недели назад власти опубликовали список из порядка 132 подобных "белых" округов.