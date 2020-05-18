США могут скоро начать развертывание РСМД в Европе, считает Рябков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США, скорее всего, скоро начнут развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Когда ДРСМД прекратил действие, во избежание нарастания напряженности мы предложили американцам и их союзникам хотя бы условиться о сдержанности в будущем. Однако в ответ нам дали понять, что не намерены следовать нашему примеру и не будут вводить мораторий на размещение своих новых ракет. По всем признакам в ближайшее время соответствующие испытательные программы будут активизированы, а в дальнейшем возможно начало развертывания на суше подобных систем", - заявил дипломат во время лекции для студентов МГИМО в онлайн-формате.
"В Пентагоне прямо заявили о намерении приступить к развертыванию наземных РСМД скорейшим образом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потом дело может дойти и до Европы. Таким образом перед нами возникает реальная перспектива появления на суше в различных регионах мира американских ракетно-ядерных средств соответствующих классов", - подчеркнул Рябков.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого они приступили к разработке ракет этого радиуса действия и уже провели ряд испытаний. При этом официальные лица пока заявляют, что речь о размещении таких ракет в Европе не идет. Эксперты указывают на то, что может быть увеличено их количество на самолетах и подводных лодках, что позволит США решать стоящие перед ними задачи.