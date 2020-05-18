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2020-05-18T12:34
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Наблюдение за дистанционным голосованием возможно, заявили эксперты
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РИА Новости

Наблюдение за дистанционным голосованием возможно, заявили эксперты

12:34 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Законодательное закрепление в России электронного голосования и голосования по почте соответствует мировому опыту, организовать полноценное наблюдение при таких формах волеизъявления граждан вполне возможно, но потребуется скорректировать процесс подготовки наблюдателей, отметили опрошенные РИА Новости правозащитники и представители наблюдательских организаций.
Государственная Дума на пленарном заседании 13 мая приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Как заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, верхняя палата российского парламента может рассмотреть данный закон 20 мая.
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Развитие вслед за мировыми тенденциями

Как голосование по почте, так и электронное дистанционное голосование уже применялись в России, хотя второе пока только в режиме эксперимента, отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава комиссии по избирательным правам Александр Точенов.
"Есть такая возможность, с почтой было и раньше по регионам – это не новелла, а вот электронное было пробное, сейчас будет отладка", - отметил он.
Точенов также добавил, что "есть мировая практика, где уже это работает". Главный вопрос, по его словам, состоит в том, как будет соблюдена тайна голосования. А вот возможность полноценного наблюдения за ходом голосования, по его мнению, обязательно будет обеспечена.
"Каким образом наблюдение - да, при вскрытии конвертов и так далее в день голосования, все это будет обеспечено, все будет проработано. Я больше чем уверен, что никто скрывать либо пытаться сделать на этом какие-то черные дела не собирается", - отметил он.
С закреплением новых форм голосования происходит развитие российского избирательного законодательства, в том числе с учетом зарубежного опыта, так как электронное дистанционное голосование и голосование по почте применяется уже много лет в разных странах, считает соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод.
"Наша задача изучить этот международный опыт, его плюсы и минусы, и сделать так, чтобы эти новые формы также были обеспечены необходимым общественным контролем", - отметил он.
По словам Брода, электронное и дистанционное голосование на выборах в Мосгордуму в прошлом году вызвало интерес со стороны молодых избирателей.
"Задача избирательной системы - добиться того, чтобы снизить возможные риски, это и защита электронного голосования от хакеров, накруток, фальсификаций, защита персональных данных граждан. То же самое относится к голосованию по почте", - добавил он.
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Цифровой ликбез для наблюдателей

С появлением новых форм голосования потребуется внести коррективы и в процесс подготовки наблюдателей, отметили представители наблюдательских организаций.
"Наблюдение за электронным голосованием требует дополнительных знаний в области IT - для контроля работы программного обеспечения, используемого для электронного голосования, выявления его технических недостатков и уязвимостей", - сообщила сооснователь движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.
Она пояснила, что движение будет формировать пул digital-наблюдателей, к обучению которых привлекут IT-специалистов, чтобы рассказать об используемых технологиях и способах контроля их работы. При наборе таких наблюдателей, по ее словам, будут отдавать предпочтение людям "с техническим бэкграундом".
"Что касается процедуры наблюдения, безусловно, наблюдение было и на дистанционном голосовании, на цифровых участках. Механизм апробирован. Мне представляется, что сложностей с этим возникнуть не должно, потому что сейчас высоки запросы на участие в наблюдении и в институтах гражданского общества, и у отдельных граждан", - отметила председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.
При этом определенные подходы к подготовке наблюдателей, безусловно, изменятся, подчеркнула она.
"Это и процесс обучения, и методические рекомендации, цифровые технологические инструменты, которые мы применяем в рамках платформы НОМ - всему этому предстоит пройти определенный апгрейд", - сказала Булгакова, заверив при этом, что традиционное наблюдение также будет востребовано и останется в полной мере при любой форме голосования.
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