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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:26
https://ria.ru/20200518/1571607743.html
Из Сербии вылетел последний самолет с российскими военными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570672446_0:16:1755:1003_1036x0_80_0_0_affbd8f57e43eed9006519c0e5d856f6.jpg
РИА Новости

Из Сербии вылетел последний самолет с российскими военными

12:26 18.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 18 мая - РИА Новости. Последний самолет с российскими военными, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией, вылетел из Сербии в Россию, сообщает Министерство обороны РФ.
"Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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В российском военном ведомстве добавили, что этим рейсом завершается доставка российских специалистов и спецтехники на территорию РФ.
Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя рейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.
Самолеты с военными РФ начали возвращаться из Сербии 16 мая.
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