Из Сербии вылетел последний самолет с российскими военными

БЕЛГРАД, 18 мая - РИА Новости. Последний самолет с российскими военными, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией, вылетел из Сербии в Россию, сообщает Министерство обороны РФ.
"Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве добавили, что этим рейсом завершается доставка российских специалистов и спецтехники на территорию РФ.
Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя рейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.
Самолеты с военными РФ начали возвращаться из Сербии 16 мая.
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