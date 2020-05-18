Число случаев коронавируса в Африке превысило 84 тысячи

Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения

© AP Photo / Brian Inganga Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 84 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в Более 84 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в Африке , число жертв превысило 2,7 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 84 183, скончались 2739 зараженных. Число вылечившихся превысило 32 тысячи человек.

Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в Египте (612) и Алжире (548).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались.