Число случаев коронавируса в Африке превысило 84 тысячи

По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 84 183, скончались 2739 зараженных. Число вылечившихся превысило 32 тысячи человек.
Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в Египте (612) и Алжире (548).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.