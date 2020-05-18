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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:21
https://ria.ru/20200518/1571607443.html
Число случаев коронавируса в Африке превысило 84 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1036x0_80_0_0_5464803bc125c2f93b310394d5c576b8.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Африке превысило 84 тысячи

12:21 18.05.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 84 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в Африке, число жертв превысило 2,7 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, количество случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте достигло 84 183, скончались 2739 зараженных. Число вылечившихся превысило 32 тысячи человек.
Наибольшее число заражений выявлено в ЮАР (15 515), Египте (11 719), Алжире (7019), Марокко (6798), Нигерии (5959) и Гане (5735).
Больше всего жертв коронавируса зарегистрировано в Египте (612) и Алжире (548).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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