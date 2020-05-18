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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:08
https://ria.ru/20200518/1571606187.html
В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом

12:08 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге, были старше 68 лет и имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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Двое мужчин в возрасте 73 и 68 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн, женщина 88 лет - во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, мужчина 73 лет – в Многопрофильной больнице №2, мужчина 88 лет – в Покровской больнице.
"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.
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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев заражения COVID-19, умерло 90 человек, выздоровело 2209 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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