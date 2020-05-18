В Петербурге умерли пять пациентов с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге , были старше 68 лет и имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020-2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Двое мужчин в возрасте 73 и 68 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн, женщина 88 лет - во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, мужчина 73 лет – в Многопрофильной больнице №2, мужчина 88 лет – в Покровской больнице.

"Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев заражения COVID-19, умерло 90 человек, выздоровело 2209 человек.