На Красной площади откроют новый музейный комплекс

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Открытие нового музейного комплекса на Красной площади для посетителей запланировано на конец 2023 - начало 2024 года, сказала журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" гендиректор Музеев Московского Кремля Открытие нового музейного комплекса на Красной площади для посетителей запланировано на конец 2023 - начало 2024 года, сказала журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина

"Сколько займет времени у нас переезд - трудно сказать. Это же не просто перевезти некие необходимые для работы музейных сотрудников предметы, это перевезти коллекцию, установить свет, но, я надеюсь, что в течение года нам это удастся сделать. Мне кажется, что конец 2023 года - начало 2024 года - это как раз то время, когда мы можем планировать открытие музея", - сказала Гагарина.

По ее словам, музей провел конкурс на название нового здания, в результате чего получил около 500 различных предложений, среди которых были выбраны четыре: "Красная палата", "Корпус Клейна", "Кремлевские музейные ряды", "Новая оружейная палата". Их авторы представили серьезное обоснование и вдумчиво отнеслись к вопросу.

Гагарина также сообщила, что работы по реставрации Успенского собора приостановлены. "Это связано не с пандемией, а с разрешительной документацией, так как достаточно сложно в этот период времени получить разрешительную документацию на производство работ. С другой стороны, целый ряд реставраторов, которые занимаются, например, реставрацией живописи, находятся на самоизоляции - это люди старше 65 лет, поэтому им на работу выходить нельзя", - рассказала она.

По ее словам, что касается других объектов, то работы по их реставрации ведутся. "Мы посмотрели на наши планы в перспективе, думаю, что к концу года мы выполним все свои обязательства и нагоним все те сроки, которые, к сожалению, сейчас сдвинулись", - добавила она.

Строительство нового музейного комплекса завершится в 2021 году. Он разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в 1889-1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна. В новом комплексе будут располагаться коллекции, которые сейчас экспонируются в Оружейной палате, а также собрания, находящиеся в запасниках. Здесь будут представлены Византийские древности, произведения фирмы Карла Фаберже , коллекции древнерусского искусства и русского искусства XVI–XVII веков, собрание знамен и многое другое.