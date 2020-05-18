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Культура
2020-05-18T12:53
https://ria.ru/20200518/1571606080.html
На Красной площади откроют новый музейный комплекс
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РИА Новости

На Красной площади откроют новый музейный комплекс

12:07 18.05.2020 (обновлено: 12:53 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Исторический музей
Вид на Исторический музей
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид на Исторический музей. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Открытие нового музейного комплекса на Красной площади для посетителей запланировано на конец 2023 - начало 2024 года, сказала журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
"Сколько займет времени у нас переезд - трудно сказать. Это же не просто перевезти некие необходимые для работы музейных сотрудников предметы, это перевезти коллекцию, установить свет, но, я надеюсь, что в течение года нам это удастся сделать. Мне кажется, что конец 2023 года - начало 2024 года - это как раз то время, когда мы можем планировать открытие музея", - сказала Гагарина.
По ее словам, музей провел конкурс на название нового здания, в результате чего получил около 500 различных предложений, среди которых были выбраны четыре: "Красная палата", "Корпус Клейна", "Кремлевские музейные ряды", "Новая оружейная палата". Их авторы представили серьезное обоснование и вдумчиво отнеслись к вопросу.
Гагарина также сообщила, что работы по реставрации Успенского собора приостановлены. "Это связано не с пандемией, а с разрешительной документацией, так как достаточно сложно в этот период времени получить разрешительную документацию на производство работ. С другой стороны, целый ряд реставраторов, которые занимаются, например, реставрацией живописи, находятся на самоизоляции - это люди старше 65 лет, поэтому им на работу выходить нельзя", - рассказала она.
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По ее словам, что касается других объектов, то работы по их реставрации ведутся. "Мы посмотрели на наши планы в перспективе, думаю, что к концу года мы выполним все свои обязательства и нагоним все те сроки, которые, к сожалению, сейчас сдвинулись", - добавила она.
Строительство нового музейного комплекса завершится в 2021 году. Он разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в 1889-1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна. В новом комплексе будут располагаться коллекции, которые сейчас экспонируются в Оружейной палате, а также собрания, находящиеся в запасниках. Здесь будут представлены Византийские древности, произведения фирмы Карла Фаберже, коллекции древнерусского искусства и русского искусства XVI–XVII веков, собрание знамен и многое другое.
Отдельный зал будет посвящен придворной культуре XVIII века. Кроме того, на время реставрационных работ в Оружейной палате Кремля на Красную площадь переместится коллекция государственных регалий. Также на новых площадях откроются два больших выставочных зала для временных экспозиций. Помимо экспозиционных пространств, в музейном комплексе разместятся современные конференц-залы, лекторий, детский центр, зоны отдыха, кафе, магазины.
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КультураКарл ФабержеМоскваЕлена ГагаринаОбщество
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