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2020-05-18T11:35
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МИД Ирана опроверг утверждения о планах сместить Асада
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РИА Новости

МИД Ирана опроверг утверждения о планах сместить Асада

11:35 18.05.2020
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Тегеран опроверг утверждения о своей заинтересованности в уходе в отставку президента Сирии Башара Асада.
"У нас очень близкие, дружественные отношения с Сирией, они носят стратегический характер. Мы и другие (страны) не вправе решать за народ Сирии – ни мы, ни Россия не преследуем подобных целей", - цитирует агентство Fars слова официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.
Мужчина у портрета президента Сирийской арабской республики Башара Асада на окраине сирийского Алеппо
15 мая, 23:17
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.
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Башар АсадСирияИранВ мире
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