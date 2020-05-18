МИД Ирана опроверг утверждения о планах сместить Асада

ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Тегеран опроверг утверждения о своей заинтересованности в уходе в отставку президента Сирии Башара Асада.
"У нас очень близкие, дружественные отношения с Сирией, они носят стратегический характер. Мы и другие (страны) не вправе решать за народ Сирии – ни мы, ни Россия не преследуем подобных целей", - цитирует агентство Fars слова официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.