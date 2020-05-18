Уровень загрязнения воздуха в Китае превысил показатели 2019 года

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень концентрации загрязняющих воздух веществ в Уровень концентрации загрязняющих воздух веществ в Китае за последние 30 дней впервые с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, превысил прошлогодние показатели, взятые за тот же период, следует из доклада, опубликованного в понедельник на сайте Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Речь идет о диоксиде азота (NO2), диоксиде серы (SO2), озоне и о частицах PM2.5. При этом уровень озона приблизился к рекордным показателям 2018 года. Как отмечается, исследование базируется на данных, полученных с 1500 станций мониторинга качества воздуха.

"Уровни загрязнения воздуха резко упали во время национального карантина в феврале, достигли нижнего предела в начале марта и теперь превысили свои докризисные уровни", - говорится в докладе.

Как отмечается в исследовании, такая ситуация, по-видимому, обусловлена промышленными выбросами, поскольку уровни загрязнения воздуха в крупнейших городах страны - Пекине Шанхае - все еще отстают от показателей прошлого года. Сильнее всего уровни загрязнения возросли в районах, где производится сжигание угля.

"Возвращение уровней загрязнения воздуха свидетельствует о важности установления зеленой экономики и чистой энергии в качестве приоритетов при восстановлении после кризиса COVID-19. Все внимание направлено на Китай, так как это первая крупная экономика, возвращающаяся к работе после карантина. Предыдущие периоды восстановления экономики Китая, включая последствия глобального финансового кризиса в 2008 году и эпидемии SARS в 2003-м, были связаны с резким увеличением загрязнения воздуха и выбросов CO2", - отмечается в исследовании. "Есть ранние признаки того, что восстановление Китая после кризиса, вызванного COVID-19, обратит вспять достигнутые успехи в вопросе качества воздуха", - говорится в докладе.