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2020-05-18T11:30
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Уровень загрязнения воздуха в Китае превысил показатели 2019 года
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РИА Новости

Уровень загрязнения воздуха в Китае превысил показатели 2019 года

11:30 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень концентрации загрязняющих воздух веществ в Китае за последние 30 дней впервые с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, превысил прошлогодние показатели, взятые за тот же период, следует из доклада, опубликованного в понедельник на сайте Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
Речь идет о диоксиде азота (NO2), диоксиде серы (SO2), озоне и о частицах PM2.5. При этом уровень озона приблизился к рекордным показателям 2018 года. Как отмечается, исследование базируется на данных, полученных с 1500 станций мониторинга качества воздуха.
"Уровни загрязнения воздуха резко упали во время национального карантина в феврале, достигли нижнего предела в начале марта и теперь превысили свои докризисные уровни", - говорится в докладе.
Как отмечается в исследовании, такая ситуация, по-видимому, обусловлена промышленными выбросами, поскольку уровни загрязнения воздуха в крупнейших городах страны - Пекине и Шанхае - все еще отстают от показателей прошлого года. Сильнее всего уровни загрязнения возросли в районах, где производится сжигание угля.
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"Возвращение уровней загрязнения воздуха свидетельствует о важности установления зеленой экономики и чистой энергии в качестве приоритетов при восстановлении после кризиса COVID-19. Все внимание направлено на Китай, так как это первая крупная экономика, возвращающаяся к работе после карантина. Предыдущие периоды восстановления экономики Китая, включая последствия глобального финансового кризиса в 2008 году и эпидемии SARS в 2003-м, были связаны с резким увеличением загрязнения воздуха и выбросов CO2", - отмечается в исследовании. "Есть ранние признаки того, что восстановление Китая после кризиса, вызванного COVID-19, обратит вспять достигнутые успехи в вопросе качества воздуха", - говорится в докладе.
Портал Carbon Brief в середине февраля сообщил в своем исследовании, что объем выбросов диоксида углерода снизился примерно на четверть за две недели после окончания новогодних каникул в Китае (3 февраля) на фоне вспышки нового коронавируса. Портал проанализировал данные по китайским предприятиям, собранные службой обработки данных Wind Information, и пришел к выводу, что временное закрытие ряда компаний из-за эпидемии коронавируса позволило сократить выбросы в период с 3 по 16 февраля на 100 миллионов тонн эквивалента CO2. За этот же период в 2019 году объем выбросов в Китае составил 400 миллионов тонн. Кроме того, согласно спутниковым данным, за неделю после новогодних каникул на 36% сократился показатель загрязнения диоксидом азота по сравнению с прошлым годом. Диоксид азота выбрасывается в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива.
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