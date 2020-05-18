В ДНР за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу

Ранее в ведомстве сообщали о 248 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 18 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 248. На лечении 207 пациентов. Выписаны 36 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что за сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек, в том числе военнослужащий вооруженных сил Украины, ранее перешедший на сторону ДНР, и один медицинский работник.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.