Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:25
https://ria.ru/20200518/1571602902.html
В ДНР за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В ДНР за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

11:25 18.05.2020
379
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Новых случаев коронавируса COVID-19 не зафиксировано в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 248 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 18 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 248. На лечении 207 пациентов. Выписаны 36 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что за сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек, в том числе военнослужащий вооруженных сил Украины, ранее перешедший на сторону ДНР, и один медицинский работник.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
14 мая, 09:53Распространение нового коронавируса
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
200001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 328
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
В ДНР при взрыве гранаты пострадали два человека
Стела на въезде в Горловку
В ДНР прокомментировали слова о смене стратегии Киева по Донбассу
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 246
Владислав Дейнего
В ЛНР оценили ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта
Украинский военный
В ДНР заявили о 78 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1784
Министерство иностранных дел Украины
В МИД Украины прокомментировали переговоры Козака в Берлине
Леонид Пасечник
Глава ЛНР обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования
Пробирки
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
23:36В Приднестровье за сутки умерли три человека с COVID-19
23:33Вице-президент Южного Судана и его жена заразились коронавирусом
Лента новостейМолния