В Казахстане у 84 нефтяников с месторождения выявили коронавирус

АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Анализы на Анализы на COVID-19 еще 84 рабочих с нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана (на западе страны) дали положительный результат, за сутки общее число выявленных случаев заражения среди нефтяников выросло до 547, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, в целом за минувшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло на 86 и достигло 627.

"В частности, 84 заболевших - это рабочие с Тенгиза, проходившие скрининг перед демобилизацией с месторождения. Еще двое заболевших - женщины 1986 и 1997 годов рождения, санитарка и лаборант областной больницы", - говорится в пресс-релизе штаба.

Согласно сообщению, все заболевшие доставлены в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Очаги заражения выявлены и локализованы, в них проводится дезинфекция.

Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, " Казмунайгазу " - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура " Лукойла ") - 5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.