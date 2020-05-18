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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:24
https://ria.ru/20200518/1571602739.html
В Казахстане у 84 нефтяников с месторождения выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

В Казахстане у 84 нефтяников с месторождения выявили коронавирус

11:24 18.05.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Анализы на COVID-19 еще 84 рабочих с нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана (на западе страны) дали положительный результат, за сутки общее число выявленных случаев заражения среди нефтяников выросло до 547, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным штаба, в целом за минувшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло на 86 и достигло 627.
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Скорость распространения нового коронавируса
"В частности, 84 заболевших - это рабочие с Тенгиза, проходившие скрининг перед демобилизацией с месторождения. Еще двое заболевших - женщины 1986 и 1997 годов рождения, санитарка и лаборант областной больницы", - говорится в пресс-релизе штаба.
Согласно сообщению, все заболевшие доставлены в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Очаги заражения выявлены и локализованы, в них проводится дезинфекция.
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Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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