Коммунисты выступили за возвращение движения пионеров

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коммунистические партии РФ считают восстановление пионерского движения важным шагом в воспитании молодежи, в день рождения организации 19 мая они проведут интернет-линейку и развезут галстуки школьникам, вступивших в ряды пионеров, рассказали РИА Новости представители партий.

"Всегда готов!"

Обычно партия "Коммунисты России" проводила торжественный прием детей в пионеры у Вечного огня в регионах или в Александровском саду в Москве , однако в связи с пандемией коронавируса такие мероприятия сейчас пришлось перенести в онлайн формат.

"Мы проведем интернет-линейку по удаленному принятию в пионеры. Планируем шефскую помощь пионерским отрядам от партии - поставку галстуков и пионерской символики", - сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что в Москве линейка ко Дню пионерии перенесена на 20-е числа июня, целесообразность проведения полноценных пионерских линеек в регионах будет определяться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Возрождение пионерии

Пионерское движение было самым удивительным на свете - человек формируется в труде и преодолениях с детства, считает лидер КПРФ . "А какая клятва-то: "Хочу быть честным человеком, служить державе, Родине, помогать старшим". Пионер - это первый, первооткрыватель", - добавил Зюганов.

"Я считаю, что ребенок должен иметь хорошую гражданскую закалку: пионерия, комсомол, студенческий строительный отряд, поисковые отряды, патриотический туризм по местам славных боев и нашей великой истории - это совсем другое настроение у человека. Человек формируется на глазах и духовно, и нравственно, понимает, что он живет в великой стране с уникальной историей", - сказал лидер КПРФ.

В свою очередь, член ЦК КПРФ, зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко полагает, что пионерская организация – это в первую очередь взаимоотношения и воспитание подрастающего поколения людей, у которого сегодня, с учетом нынешних цифровых технологий и гаджетов, практически уже отсутствует детство - общение, совместная работа и деятельность.

"Поэтому пионерская организация очень необходима, и она будет востребована. Я думаю, что она будет развиваться. Вообще, в школах уже во многих восстановлены пионерские организации как общественные организации при нашей поддержке", - пояснил он.

По мнению зампреда Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирины Киркоры, любое ушедшее в прошлое воспоминание идентично восстановить уже невозможно, но при этом сейчас важно взять те положительные моменты, которые были в пионерской организации.

"Воспитанием молодежи точно необходимо заниматься… Я помню, каким образом строилась работа. Важно помнить те положительные моменты, которые были в пионерской организации, но это должно быть добровольное желание – включаться или не включаться в нее… Должен быть выбор у ребенка, у родителей. Это не должна быть единая организация на всю страну, а, возможно, несколько. Они могут даже соревноваться друг с другом по каким-то показателям, в каких-то мероприятиях", - считает она.

Правозащитница подчеркнула, что так как родители часто заняты работой и не успевают в полной мере заниматься воспитанием детей, подобная организация могла бы им помочь.