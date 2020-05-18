Коммунисты выступили за возвращение движения пионеров

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коммунистические партии РФ считают восстановление пионерского движения важным шагом в воспитании молодежи, в день рождения организации 19 мая они проведут интернет-линейку и развезут галстуки школьникам, вступивших в ряды пионеров, рассказали РИА Новости представители партий.
"Всегда готов!"
Обычно партия "Коммунисты России" проводила торжественный прием детей в пионеры у Вечного огня в регионах или в Александровском саду в Москве, однако в связи с пандемией коронавируса такие мероприятия сейчас пришлось перенести в онлайн формат.
"Мы проведем интернет-линейку по удаленному принятию в пионеры. Планируем шефскую помощь пионерским отрядам от партии - поставку галстуков и пионерской символики", - сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что в Москве линейка ко Дню пионерии перенесена на 20-е числа июня, целесообразность проведения полноценных пионерских линеек в регионах будет определяться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.
Возрождение пионерии
Пионерское движение было самым удивительным на свете - человек формируется в труде и преодолениях с детства, считает лидер КПРФ. "А какая клятва-то: "Хочу быть честным человеком, служить державе, Родине, помогать старшим". Пионер - это первый, первооткрыватель", - добавил Зюганов.
"Я считаю, что ребенок должен иметь хорошую гражданскую закалку: пионерия, комсомол, студенческий строительный отряд, поисковые отряды, патриотический туризм по местам славных боев и нашей великой истории - это совсем другое настроение у человека. Человек формируется на глазах и духовно, и нравственно, понимает, что он живет в великой стране с уникальной историей", - сказал лидер КПРФ.
Он отметил, что на его родине в Орле уже появились десятки тысяч пионеров, также движение хорошо развивается в Подмосковье, в Новосибирской области, на Дальнем Востоке в Приморском крае.
В свою очередь, член ЦК КПРФ, зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко полагает, что пионерская организация – это в первую очередь взаимоотношения и воспитание подрастающего поколения людей, у которого сегодня, с учетом нынешних цифровых технологий и гаджетов, практически уже отсутствует детство - общение, совместная работа и деятельность.
"Поэтому пионерская организация очень необходима, и она будет востребована. Я думаю, что она будет развиваться. Вообще, в школах уже во многих восстановлены пионерские организации как общественные организации при нашей поддержке", - пояснил он.
19 мая 2019, 00:08День пионерии – день создания в СССР пионерской организации
По мнению зампреда Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирины Киркоры, любое ушедшее в прошлое воспоминание идентично восстановить уже невозможно, но при этом сейчас важно взять те положительные моменты, которые были в пионерской организации.
"Воспитанием молодежи точно необходимо заниматься… Я помню, каким образом строилась работа. Важно помнить те положительные моменты, которые были в пионерской организации, но это должно быть добровольное желание – включаться или не включаться в нее… Должен быть выбор у ребенка, у родителей. Это не должна быть единая организация на всю страну, а, возможно, несколько. Они могут даже соревноваться друг с другом по каким-то показателям, в каких-то мероприятиях", - считает она.
Правозащитница подчеркнула, что так как родители часто заняты работой и не успевают в полной мере заниматься воспитанием детей, подобная организация могла бы им помочь.
"Это не означает, что можно переложить все на организацию. Это означает, что надо сбалансировать воспитательную функцию общественного объединения. Соответственно, хотелось бы, чтобы у молодежи появились яркие воспоминания в данной организации", - заключила Киркора.