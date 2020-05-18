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Культура
2020-05-18T12:56
https://ria.ru/20200518/1571601603.html
В Сети опубликовали первый ролик из комедии Netflix о Евровидении
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РИА Новости

В Сети опубликовали первый ролик из комедии Netflix о Евровидении

12:56 18.05.2020
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Сети разместили первый ролик из предстоящей комедии Netflix о песенном конкурсе Евровидение ("Eurivision song contest: the story of fire saga") с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Актеры играют вымышленных участников из Исландии, которые мечтают покорить зрителей и занять первое место.
Ларс (Ферелл) и Сигрид (Макадамс) в костюмах, стилизованных под викингов, или кого-то из персонажей фэнтези-сериала "Игра престолов", исполняют песню "Volcano man" среди ледников, на вершине скалы и в черной пустыне.
Известно, что в картине Дэвида Добкина ("Судья" с Робертом Дауни-младшим) появится звезда "Красавицы и чудовища" Дэн Стивенс в роли Александра Лемтова (прообразом стал певец Сергей Лазарев). Ожидается, что исполнитель из России будет одним из главных соперников Ларса и Сигрид.
В комедии также приняли участие Пирс Броснан и певица Деми Ловато.
Выход фильма состоится на платформе Netflix 26 июня.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыNetflixПирс БроснанИсландия
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