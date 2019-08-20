Дэн Стивенс из "Аббатства Даунтон" сыграет Сергея Лазарева в "Евровидении"

В картине он будет соперничать в конкурсе с дуэтом из Исландии (Ларс Эрикссонг и Сигрит Эриксдоттир). Их сыграют Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс. Также в съемках примет участие Пирс Броснан. Он сыграет отца Ларса Эрикссонга.