Дэн Стивенс из "Аббатства Даунтон" сыграет Сергея Лазарева в "Евровидении"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Звезда "Красавицы и чудовища" и "Аббатства Даунтон" Дэн Стивенс сыграет в фильме Netflix "Евровидение" российского исполнителя Александра Лемтова, прообразом которого стал Сергей Лазарев, сообщает Variety.
В картине он будет соперничать в конкурсе с дуэтом из Исландии (Ларс Эрикссонг и Сигрит Эриксдоттир). Их сыграют Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс. Также в съемках примет участие Пирс Броснан. Он сыграет отца Ларса Эрикссонга.
Режиссер картины – Дэвид Добкин (фильм "Судья" с Робертом Дауни-младшим), сценарий написали Уилл Феррелл и Эндрю Стил.
Съемки "Евровидения" уже идут в Великобритании и Исландии. О дате выхода проекта пока ничего не сообщается.