Россельхознадзор напомнил пчеловодам о контроле за лекарствами

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россельхознадзор подготовил рекомендации для владельцев пасек и производителей продукции пчеловодства, указав на недопустимость наличия в них лекарственных препаратов для пчел и обязательность информирования о содержании пестицидов, говорится в материалах ведомства.

"Не допускается наличие в натуральном меде и продуктах пчеловодства остатков лекарственных препаратов, которые применялись для лечения и обработки пчел. Производитель должен указывать информацию о содержании в такой продукции пестицидов", - говорится в рекомендациях. Кроме того, к обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели, а также содержащие натуральные или синтетические гормональные вещества.

Ведомство напоминает, что продукция пчеловодства подлежит обязательной сертификации: так, при промышленном производстве или какой-либо ее обработке необходимо оформлять декларацию о соответствии и ветеринарный сопроводительный документ, но если продукт является на 100% натуральным и не прошедшим промышленную обработку, декларация о соответствии не оформляется, но производитель должен получить на нее ветсвидетельство.

Продукция, производимая на экспорт, должна соответствовать требованиям международных стандартов и пройти исследование в аккредитованных лабораториях. "Пчеловоды также могут ввозить в Россию пчелосемьи из других стран. Для этого им необходимо получить разрешение на такую процедуру в территориальном управлении Россельхознадзора и иметь при перемещении пчел ветеринарные сопроводительные документы на них", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что контроль за деятельностью пчеловодов осуществляют государственные ветеринарные службы субъектов РФ: в частности, владельцы пасек должны оформлять на них специальные ветеринарно-санитарные паспорта, государственные ветврачи ежегодно проводят исследования на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний у насекомых на пасеках, обработку против таких болезней.