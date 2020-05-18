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2020-05-18T11:13
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Россельхознадзор напомнил пчеловодам о контроле за лекарствами
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РИА Новости

Россельхознадзор напомнил пчеловодам о контроле за лекарствами

11:13 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота с пчелами в рамочном улье на пасеке
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россельхознадзор подготовил рекомендации для владельцев пасек и производителей продукции пчеловодства, указав на недопустимость наличия в них лекарственных препаратов для пчел и обязательность информирования о содержании пестицидов, говорится в материалах ведомства.
"Не допускается наличие в натуральном меде и продуктах пчеловодства остатков лекарственных препаратов, которые применялись для лечения и обработки пчел. Производитель должен указывать информацию о содержании в такой продукции пестицидов", - говорится в рекомендациях. Кроме того, к обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические, физико-химические показатели, а также содержащие натуральные или синтетические гормональные вещества.
Ведомство напоминает, что продукция пчеловодства подлежит обязательной сертификации: так, при промышленном производстве или какой-либо ее обработке необходимо оформлять декларацию о соответствии и ветеринарный сопроводительный документ, но если продукт является на 100% натуральным и не прошедшим промышленную обработку, декларация о соответствии не оформляется, но производитель должен получить на нее ветсвидетельство.
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Продукция, производимая на экспорт, должна соответствовать требованиям международных стандартов и пройти исследование в аккредитованных лабораториях. "Пчеловоды также могут ввозить в Россию пчелосемьи из других стран. Для этого им необходимо получить разрешение на такую процедуру в территориальном управлении Россельхознадзора и иметь при перемещении пчел ветеринарные сопроводительные документы на них", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что контроль за деятельностью пчеловодов осуществляют государственные ветеринарные службы субъектов РФ: в частности, владельцы пасек должны оформлять на них специальные ветеринарно-санитарные паспорта, государственные ветврачи ежегодно проводят исследования на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний у насекомых на пасеках, обработку против таких болезней.
В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов; в целом в 23 регионах погибло 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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