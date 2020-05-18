В Казахстане начали доклинические испытания вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН, 18 мая - РИА Новости. Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины против COVID-19 собственной разработки, сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования и науки республики.
"Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки министерства образования и науки. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В пресс-релизе уточняется, что "теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний". "Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19", - отметили в министерстве.
В Казахстане подтверждено более 6,4 тысячи случаев коронавируса, из них 34 случая с летальным исходом. В конце апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.