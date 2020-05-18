В Казахстане начали доклинические испытания вакцины против коронавируса

"Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки министерства образования и науки. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.