РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства не поддержало предложение приостановить упрощенный режим ввоза генно-модифицированной сои в Россию, сообщает РБК.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее до конца 2020 года от государственной регистрации ГМО соевые продукты и шрот, которые используются для кормов животных. После этого губернаторы некоторых регионов обратились в Минсельхоз с просьбой отменить соответствующее постановление.
В ведомстве заявили об отсутствии оснований для отмены упрощенного режима и пообещали следить за безопасностью подобной продукции.
"Приостановление или отмена действия постановления создадут предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий", — отметили в Минсельхозе.
В министерстве также отметили, что мера обусловлена фактической монополией в поставках соевых бобов на отечественном рынке животноводческой продукции.