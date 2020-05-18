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2020-05-18T13:01
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РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции
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РИА Новости

РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции

10:47 18.05.2020 (обновлено: 13:01 18.05.2020)
14150
© Евгений Майструк/ радио SputnikБобы сои, из которых изготавливают тофу
Бобы сои, из которых изготавливают тофу
© Евгений Майструк/ радио Sputnik
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства не поддержало предложение приостановить упрощенный режим ввоза генно-модифицированной сои в Россию, сообщает РБК.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее до конца 2020 года от государственной регистрации ГМО соевые продукты и шрот, которые используются для кормов животных. После этого губернаторы некоторых регионов обратились в Минсельхоз с просьбой отменить соответствующее постановление.
В ведомстве заявили об отсутствии оснований для отмены упрощенного режима и пообещали следить за безопасностью подобной продукции.

"Приостановление или отмена действия постановления создадут предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий", — отметили в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что мера обусловлена фактической монополией в поставках соевых бобов на отечественном рынке животноводческой продукции.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
Популярные комментарии
Отклонил? Запретить надо! 😠
18 мая, 11:04
ГРГражданин России
142010112
Никакого ГМО не существует, запрещать нечего :))) не существует критериев, по которым можно четко отличить ГМО от не ГМО.
18 мая, 11:14
Сергей Макаров
153304126
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