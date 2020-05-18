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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T10:39
https://ria.ru/20200518/1571598934.html
В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402905_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_5589345c87aaa0f165352dd9f605a58b.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом

10:39 18.05.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Согласно ежедневным данным оперативного штаба, после 15 мая суточный рост заболевших в Москве опустился ниже отметки в 4 тысячи. До этого показатель был таким низким 30 и 1 мая, когда составлял 3093 и 3561 случай за сутки соответственно.
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"Распределение по субъектам: Москва - 3238, Московская область - 921, Санкт-Петербург - 425", - говорится в сообщении.
Также за сутки 279 новых случаев зафиксированы в Нижегородской, 130 - в Свердловской, 117 - в Саратовской, 115 - в Брянской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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