В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Согласно ежедневным данным оперативного штаба, после 15 мая суточный рост заболевших в Москве опустился ниже отметки в 4 тысячи. До этого показатель был таким низким 30 и 1 мая, когда составлял 3093 и 3561 случай за сутки соответственно.
"Распределение по субъектам: Москва - 3238, Московская область - 921, Санкт-Петербург - 425", - говорится в сообщении.
Также за сутки 279 новых случаев зафиксированы в Нижегородской, 130 - в Свердловской, 117 - в Саратовской, 115 - в Брянской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.