В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом

Согласно ежедневным данным оперативного штаба, после 15 мая суточный рост заболевших в Москве опустился ниже отметки в 4 тысячи. До этого показатель был таким низким 30 и 1 мая, когда составлял 3093 и 3561 случай за сутки соответственно.