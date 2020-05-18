В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России за сутки выявили 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе, 91 пациент умер, 2836 выписали, сообщили в оперативном штабе.
Прирост заболевших за 24 часа опустился ниже девяти тысяч человек — 3,2% от общего числа.
Больше всего новых инфицированных по-прежнему в Москве (3238), но цифра снизилась до апрельских показателей. За столицей следуют Московская область (921) и Санкт-Петербург (425). Также 279 случаев зафиксированы в Нижегородской области, 130 — в Свердловской, 117 — в Саратовской, 115 — в Брянской.
У 40% пациентов болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 9709 новых случаях и 94 жертвах. Таким образом, число заразившихся коронавирусом за весь период составило 290 678. Из них 70 209 выздоровели, 2722 человека скончались. Проведено более семи миллионов тестов.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,5 миллиона человек, свыше 306 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.