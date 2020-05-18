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РИА Наука
2020-05-18T12:30
https://ria.ru/20200518/1571597031.html
Названа самая полезная для сердца закуска
https://cdn24.img.ria.ru/images/148436/33/1484363362_0:84:1000:647_1036x0_80_0_0_9a8b4a6ba334fffb028ab5b8f31e6ce4.jpg
РИА Новости

Названа самая полезная для сердца закуска

10:15 18.05.2020 (обновлено: 12:30 18.05.2020)
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© Flickr / Pauline MakГрецкие орехи
Грецкие орехи
© Flickr / Pauline Mak
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца, рассказала газете La Vanguardia доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.
По ее словам, этот вид орехов обладает уникальным питательным профилем.

"Грецкие орехи имеют немного иной состав, чем другие орехи, потому что они содержат большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, подобной той, которая содержится в рыбе", — объяснила врач.

Кроме того, грецкие орехи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, добавила она.
Ферре отметила, что регулярное употребление орехов способно предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.
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Популярные комментарии
Бутылка водяры, пол-ореха...:)
18 мая, 11:52
Александр И
6150008
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