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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T11:35
https://ria.ru/20200518/1571596143.html
Сибирские ученые нашли новый способ тестирования на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Сибирские ученые нашли новый способ тестирования на коронавирус

09:59 18.05.2020 (обновлено: 11:35 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 18 мая — РИА Новости. Новосибирские ученые предлагают новую технологию массового тестирования на коронавирус — по выдоху — с помощью российского газоанализатора, сообщает в понедельник межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.
В сообщении поясняется, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый отпечаток метаболизма. Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной. До настоящего времени использование технологий анализа выдоха человека ограничено из-за высоких затрат на специальные и высокоточные приборы.

"В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером, компанией ООО "Сайнтификкоин", создан отечественный газоанализатор HealthMonitor, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование. Компактный отечественный газоанализатор производится на территории в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах", — говорится в сообщении.

В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса на этапе инкубационного периода ученые предложили решение по диагностике людей в местах скопления и длительного пребывания (аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки), на рабочих местах и в других случаях.
"Первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть. Чтобы обучить ее в ускоренном режиме, руководитель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Иванович Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, поскольку ученым необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19)", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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