Сибирские ученые нашли новый способ тестирования на коронавирус

В сообщении поясняется, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый отпечаток метаболизма. Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной. До настоящего времени использование технологий анализа выдоха человека ограничено из-за высоких затрат на специальные и высокоточные приборы.