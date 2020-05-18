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На Украине призвали переименовать страну в Русь
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РИА Новости

На Украине призвали переименовать страну в Русь

09:19 18.05.2020 (обновлено: 09:21 18.05.2020)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и поддержал идею переименования страны в Русь.
Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера переместить офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.
"Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила", - написал он в Facebook.
Кроме того, адвокат заявил, что готов поддержать идею переименования Украины.
"Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь", - заключил он.
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