На Украине призвали переименовать страну в Русь

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и поддержал идею переименования страны в Русь.
Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера переместить офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.
"Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила", - написал он в Facebook.
Кроме того, адвокат заявил, что готов поддержать идею переименования Украины.
"Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь", - заключил он.
22 октября 2018, 15:24В Раде предложили "переименовать" Крым