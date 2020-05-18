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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:14
https://ria.ru/20200518/1571593274.html
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда

08:30 18.05.2020 (обновлено: 09:14 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы для россиян из Болгарии, Румынии, Азербайджана, Таиланда планируются сегодня, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы София — Бухарест — Санкт-Петербург — Москва, Баку — Москва, Пхукет — Бангкок — Владивосток - Новосибирск — Москва.
Ранее запланированный на понедельник рейс из Еревана в Минеральные Воды перенесен.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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