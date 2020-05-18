На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы для россиян из Болгарии, Румынии, Азербайджана, Таиланда планируются сегодня, сообщила Минкомсвязь.
Ранее запланированный на понедельник рейс из Еревана в Минеральные Воды перенесен.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.