На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда

Ранее запланированный на понедельник рейс из Еревана в Минеральные Воды перенесен.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.