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2020-05-18T08:31
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Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
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РИА Новости

Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок

08:31 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКреветки
Креветки
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Креветки. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование креветок, которое выявило превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких торговых марок, говорится в сообщении организации.
"В повторном исследовании ни в одной из семи торговых марок не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям. Однако в составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации", - сообщается в пресс-релизе.
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"У потребителей само слово "мышьяк" вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека", - отмечают эксперты.
Продукт еще одной торговой марки содержал больше влаги, чем требуется, а содержание белка в нем не соответствовало заявленному. Между тем, продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему: у двух фактическая масса нетто не отличалась от заявленной, еще у стольких же - зафиксирована нормальная влажность, а у продукции одной торговой марки было ликвидировано несоответствие опережающему стандарту Роскачества по содержанию глазури и внешнему виду.
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РоскачествоОбщество
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