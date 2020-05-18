Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование креветок, которое выявило превышение допустимых норм мышьяка в продукции нескольких торговых марок, говорится в сообщении организации

"В повторном исследовании ни в одной из семи торговых марок не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям. Однако в составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации", - сообщается в пресс-релизе.

"У потребителей само слово "мышьяк" вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека", - отмечают эксперты.