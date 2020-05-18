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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:36
https://ria.ru/20200518/1571592221.html
В Кузбассе за сутки выявили пять случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868530_0:362:2981:2038_1036x0_80_0_0_fb499519c5cfb55977d9b2d7a4921e9d.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили пять случаев коронавируса

07:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 18 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у пяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы. Получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом от коронавируса вылечились уже сто четырнадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести двенадцать больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, два новых случая заражения зафиксировано в Новокузнецке, по одному – в Междуреченске, Мысках и Прокопьевске. Новый выздоровевший – житель города Кемерово.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 333 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 114 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6821 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКемеровская областьПроисшествия
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