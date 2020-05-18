В Кузбассе за сутки выявили пять случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 18 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у пяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы. Получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом от коронавируса вылечились уже сто четырнадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести двенадцать больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, два новых случая заражения зафиксировано в Новокузнецке, по одному – в Междуреченске, Мысках и Прокопьевске. Новый выздоровевший – житель города Кемерово.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 333 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 114 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6821 человек.
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