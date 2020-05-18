В Кузбассе за сутки выявили пять случаев коронавируса

"Еще у пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы. Получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом от коронавируса вылечились уже сто четырнадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести двенадцать больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.