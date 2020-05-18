Московские школьники завершили учебный год

"Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки. В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно", - рассказала вице-мэр.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Такая профилактическая мера была введена с целью сократить риски распространения вирусной инфекции.

На это время для дошкольников и учеников 1-4 классов, чьи родители продолжают трудиться в силу производственной необходимости, была организована работа дежурных групп. В учебных заведениях, где открыты такие группы, созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание.