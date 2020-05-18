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2020-05-18T03:49
https://ria.ru/20200518/1571590280.html
Грузовики начали проходить в Китай из Приморья через пункт пропуска
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РИА Новости

Грузовики начали проходить в Китай из Приморья через пункт пропуска

03:49 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Пограничный" в Приморье
Пункт пропуска Пограничный в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пункт пропуска "Пограничный" в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Российские грузовики начали проходить в КНР через пункт пропуска "Пограничный" в Приморье, где скопилась очередь из фур, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
За последнюю неделю сотни большегрузов скопилось на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный".
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"Движение началось, машины заходят. Зашло уже 7 фур. Китайская сторона сказала, что сегодня готова принять порядка 30 машин", - сказала собеседница.
По данным Дальневосточного таможенного управления на 15 мая, перед пунктами пропуска с КНР "Полтавка", "Пограничный", "Краскино" скопилось более 500 грузовиков.
Ранее вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года.
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