Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции

Согласно документу, анализ показывает, что состояние атмосферного воздуха в Липецке улучшилось в целом, но предприятия как и прежде загрязняют воздух. В Братске же воздух стал лучше в связи со снижением движения транспорта и потеплением. Загрязнение в Череповце уменьшалось в течение периода ограничительных мер, в том числе и связанное с выбросами промышленных предприятий.