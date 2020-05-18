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2020-05-18T00:42
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Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
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РИА Новости

Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции

00:42 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий
Трубы промышленных предприятий
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росприроднадзор отметил улучшение качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите за период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в анализе, опубликованном на сайте ведомства.
Росприроднадзор опубликовал анализ информации о промышленных предприятиях в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите и о результатах измерений качества атмосферного воздуха в этих городах в условиях режима повышенной готовности.
Согласно документу, анализ показывает, что состояние атмосферного воздуха в Липецке улучшилось в целом, но предприятия как и прежде загрязняют воздух. В Братске же воздух стал лучше в связи со снижением движения транспорта и потеплением. Загрязнение в Череповце уменьшалось в течение периода ограничительных мер, в том числе и связанное с выбросами промышленных предприятий.
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В Чите анализ показывает снижение выбросов из-за ограничительных мер, однако повышенные уровни оксида углерода и бензапирена могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами.
В Магнитогорске, Медногорске и Норильске состояние улучшилось благодаря снижению выбросов от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также промышленных предприятий.
"Проведенный анализ показывает существенное высокое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городе Нижний Тагил, что обусловлено выбросами промышленных предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Вместе с тем незначительное улучшение качества атмосферного воздуха предположительно связано с уменьшением интенсивности дорожного движения, - добавляется в документе.
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