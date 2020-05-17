Прокуратура проверит жалобу дагестанских врачей на неполучение доплат

МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура проверит жалобу врачей из дагестанского Буйнакска, которые не получили положенных выплат за работу в период пандемии, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видеообращение врачей Буйнакска , где они рассказывают, что не получили положенные им доплаты за работу с носителями коронавируса: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату. При этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек, заявлялось в видео. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.

"Прокуратурой республики организована проверка по сообщениям, размещенным в сети Интернет, о нарушениях прав медицинских работников в городе Буйнакске при начислении заработной платы и стимулирующих выплат. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, а также условиям их труда, будет изучен каждый конкретный случай", - говорится в релизе.

По данным ведомства, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление прав медицинских работников.

В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Также, по его данным, общее число больных в регионе составляет свыше 13 тысяч человек, из них 7 тысяч находятся в стационарах на лечении. По данным на 16 мая, в регионе COVID-19 умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657.