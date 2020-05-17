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2020-05-17T23:25
https://ria.ru/20200517/1571588193.html
Прокуратура проверит жалобу дагестанских врачей на неполучение доплат
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542195_0:286:3132:2048_1036x0_80_0_0_d7a14ce832584a047c45e2c4fa2c42fd.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит жалобу дагестанских врачей на неполучение доплат

23:25 17.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в клинической больнице
Врач в клинической больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура проверит жалобу врачей из дагестанского Буйнакска, которые не получили положенных выплат за работу в период пандемии, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видеообращение врачей Буйнакска, где они рассказывают, что не получили положенные им доплаты за работу с носителями коронавируса: их рассчитали по количеству отработанных часов, но не дали единовременную выплату. При этом из 150 сотрудников выплаты получили только 31 человек, заявлялось в видео. Пресс-служба регионального минздрава заявила, что медики получат все положенные им за работу во время пандемии выплаты до вечера 18 мая.
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"Прокуратурой республики организована проверка по сообщениям, размещенным в сети Интернет, о нарушениях прав медицинских работников в городе Буйнакске при начислении заработной платы и стимулирующих выплат. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, а также условиям их труда, будет изучен каждый конкретный случай", - говорится в релизе.
По данным ведомства, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление прав медицинских работников.
В субботу министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Также, по его данным, общее число больных в регионе составляет свыше 13 тысяч человек, из них 7 тысяч находятся в стационарах на лечении. По данным на 16 мая, в регионе COVID-19 умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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