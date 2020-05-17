В Ульяновской области за неделю 47 медработников заразились коронавирусом

САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили за неделю у 47 медиков в Ульяновской области, ряд учреждений здравоохранения в регионе находится на обсервации, сообщил в воскресенье губернатор Сергей Морозов.
"Мы постоянно фиксируем случаи заболевания, в том числе в медицинских учреждениях. Так, за неделю зарегистрировано 47 новых случаев заболевания медицинских работников", - сказал Морозов на видео, выложенном на его странице в Instagram.
По его словам, остаются в обсервации городская больница № 3 и подстанция скорой помощи № 2 в Ульяновске, а также Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени Копосова и отделение неврологии Центральной городской клинической больницы Ульяновска.
Всего в Ульяновской области подтверждено 1366 случаев заболевания коронавирусом, 276 человек выздоровели, пятеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.