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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T21:37
https://ria.ru/20200517/1571586852.html
В Ульяновской области за неделю 47 медработников заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области за неделю 47 медработников заразились коронавирусом

21:37 17.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили за неделю у 47 медиков в Ульяновской области, ряд учреждений здравоохранения в регионе находится на обсервации, сообщил в воскресенье губернатор Сергей Морозов.
"Мы постоянно фиксируем случаи заболевания, в том числе в медицинских учреждениях. Так, за неделю зарегистрировано 47 новых случаев заболевания медицинских работников", - сказал Морозов на видео, выложенном на его странице в Instagram.
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По его словам, остаются в обсервации городская больница № 3 и подстанция скорой помощи № 2 в Ульяновске, а также Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени Копосова и отделение неврологии Центральной городской клинической больницы Ульяновска.
Всего в Ульяновской области подтверждено 1366 случаев заболевания коронавирусом, 276 человек выздоровели, пятеро скончались.
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