В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста

"В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите. Помимо прочего, были выписаны штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападения с применением силы, оскорбления, нарушения закона о проведении общественных собраний, нарушения общественного порядка группой и телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.