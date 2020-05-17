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2020-05-17T20:44
https://ria.ru/20200517/1571584905.html
В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста
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РИА Новости

В Берлине пять полицейских пострадали на акциях протеста

19:47 17.05.2020 (обновлено: 20:44 17.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский на акции протеста в Германии
Полицейский на акции протеста в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 17 мая — РИА Новости. Пятеро сотрудников правоохранительных органов получили травмы на акциях протеста, связанных с ограничениями по коронавирусу, которые прошли в Берлине в субботу. Об этом сообщает полиция города в воскресенье.
На протяжении уже нескольких недель в разных городах Германии время от времени проходят акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине, как заявили РИА Новости в полиции города, участие приняли около тысячи человек.
"В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите. Помимо прочего, были выписаны штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападения с применением силы, оскорбления, нарушения закона о проведении общественных собраний, нарушения общественного порядка группой и телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.
Двое участников акций были доставлены в полицейские участки.
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"Среди задействованных полицейских, в том числе группы по коммуникации полиции Берлина, а также 100 сотрудников федеральной полиции, пятеро пострадали. Одного коллегу пришлось доставить в больницу для оказания помощи", - добавили в полиции.
Акции протеста против ограничительных мер, которые последовательно отменяются с 21 апреля, критикуют политики и обычные граждане, а власти, в том числе МВД и контрразведка, предупреждают, что эти акции используют правые радикалы в собственных целях. Накануне тема акций протеста была среди топ-тем в немецком сегменте Twitter, где популярностью пользуется хэштэг #Covidioten (Ковидиоты, неологизм, объединяющий название болезни COVID-19 и слово "идиот") - обычно им обозначают участников акций протеста, но те также его используют в адрес тех, кто следует рекомендациям властей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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