Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV.
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу". Он добавил, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. По словам артиста, пока он не собирается получать украинский паспорт.
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Он отметил, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами.
"В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки", — считает кавээнщик.
В конце беседы Иванов задал юмористу вопрос о возвращении Крыма в состав России. В ответ на это Писаренко подчеркнул, что не намерен обсуждать политику.
"Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда", — сказал он.
После этого Писаренко предложил блогеру завершить интервью.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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