Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма . Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу". Он добавил, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. По словам артиста, пока он не собирается получать украинский паспорт.

Он отметил, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами.

"В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки", — считает кавээнщик.

В конце беседы Иванов задал юмористу вопрос о возвращении Крыма в состав России. В ответ на это Писаренко подчеркнул, что не намерен обсуждать политику.

"Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда", — сказал он.

После этого Писаренко предложил блогеру завершить интервью.