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2020-05-17T20:24
https://ria.ru/20200517/1571584817.html
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
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РИА Новости

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

19:41 17.05.2020 (обновлено: 20:24 17.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV.
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу". Он добавил, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. По словам артиста, пока он не собирается получать украинский паспорт.
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Он отметил, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами.
"В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки", — считает кавээнщик.
В конце беседы Иванов задал юмористу вопрос о возвращении Крыма в состав России. В ответ на это Писаренко подчеркнул, что не намерен обсуждать политику.
"Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда", — сказал он.
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После этого Писаренко предложил блогеру завершить интервью.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Сергей ПисаренкоРоссияСитуация на УкраинеКВНВладимир ПутинРеспублика КрымООНКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А зачем укры постоянно спрашивают у людей - "Чей Крым?". Они сами не знают? Это похоже, как если бы к Вам подошел какой-нибудь рогуль с дубиной и спросил - "Я красивый?". А люди не хотят связываться с неадекватами или боятся сказать, что на самом деле думают.
17 мая, 21:58
Slava Black
151142002
Как стремительно деградирует украинское мышление и мировоззрение. Вы можете представить или вспомнить, чтобы россияне в 1991 году все носились, как с писаной торбой и до каждого украинца докалебывались с вопросом: "Чей Крым?". Я вот тоже даже представить, не то что вспомнить. Это же интелектуальное скудоумие. И дальше размышляя: что изменится от того, что человек ответит ?! Это какой-то массовый детский сад 🤦‍♂️
17 мая, 22:10
Джон Константин
14710401
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